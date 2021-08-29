В Великобритании ради благотворительности сожгли копию "Мейфлауэра"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Полноразмерную копию английского торгового судна "Мейфлауэр" сожгли на благотворительном мероприятии в Девоне (Великобритания).

Как сообщает "Би-би-си", организация Great Torrington Cavaliers несколько лет строила деревянный корабль, чтобы торжественно сжечь его. Предполагалось, что огромный костер разожгут в 2020 году в 400-ю годовщину того, как судно отправилось из Плимута в Северную Америку, где англичане затем основали Плимутскую колонию.

Из-за пандемии коронавируса мероприятие отложили на год.

Копию "Мейфлауэра" сожгли на мероприятии, цель которого - собрать деньги для местных благотворительных организаций, включая медицинские.

В 2010 году Great Torrington Cavaliers с таким же размахом сожгли копию средневекового замка.