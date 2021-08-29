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В США заявили, что Афганистан предстоит покинуть еще около 300 американцам

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Афганистане остаются не более трехсот американцев, которые высказали желание эвакуироваться, сообщил в воскресенье в эфире телеканала ABC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Остались около 300 граждан США, которые сообщили нам о желании уехать. Мы ведем активную работу, помогая им добраться до аэропорта, сесть в самолет и покинуть Афганистан", - сказал он в программе "Эта неделя" (This Week).

Между тем, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News заявил, что американская администрация обеспечит безопасный выезд из Афганистана гражданам США и союзникам и после 31 августа.

"Мы обеспечим безопасный выезд любому гражданину США или любому человеку, имеющему документы на жительство (в США). И, конечно, после 31 августа мы обеспечим безопасный выезд тем афганцам, которые помогали нам уходить", - сказал он.

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) предупредило, что не намерено терпеть пребывание иностранных войск на своей территории после 31 августа, в связи с чем западные страны спешат эвакуировать всех желающих до этой даты.

Эвакуация из Афганистана

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Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции МадридМорской пехотинец США успокаивает младенца во время эвакуации в международном аэропорту в КабулеВоенно-транспортный самолет A400M с беженцами на борту, совершивший посадку в международном аэропорту ТашкентаОчередной рейс бельгийской авиакомпании Air Belgium, доставивший эвакуированных из Афганистана на авиабазу МельсбрукАмериканские военнослужащие в международном аэропорту имени Хамида КарзаяПроверка багажа граждан Афганистана на военной базе в МадридеЭвакуация из Кабула афганцев в рамках военной операции США "Убежище для союзников"Специальный рейс с пассажирами, эвакуированными из Кабула, на военном аэродроме Хиндан рядом с Нью-ДелиНа территории международного аэропорта имени Хамида КарзаяПрибывшие в Бельгию из Кабула афганцыМестные жители, которые стремятся улететь из страны, возле территории аэропорта
Самолет с 260 эвакуированными из Афганистана, прибывший на авиабазу Торрехон в провинции Мадрид
Афганистан США

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