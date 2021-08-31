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Лавров допустил заключение нескольких соглашений по стратстабильности с США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия и США в будущем могут выйти на несколько соглашений в сфере стратегической стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предлагаем сделать предметом договоров - договора с американцами, а может быть, их будет несколько - все стратегические вооружения, как ядерные, так и неядерные, как наступательные, так и оборонительные. Это наша логика, у американцев подход несколько иной, они хотят включить все без исключения ядерные заряды, в том числе нестратегического характера", - сказал Лавров в ходе встречи с представителями национально-культурных объединений в штабе общественной поддержки "Единой России".

Министр выразил уверенность в том, что США, как и Россия, заинтересованы в том, чтобы найти общий знаменатель.

"В сентябре состоится очередной тур (диалога по стратстабильности - ИФ)", - добавил он.

28 июля в Женеве прошел первый после саммита РФ-США раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности. Делегации сторон возглавили замглавы МИД России Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Как отметил Лавров, этот раунд был "пристрелочным", "пока даже не согласована база, которая ляжет в основу дальнейших переговоров по ограничению конкретных категорий вооружений".

"Состоялось развернутое обсуждение, мы изложили свою философию, американцы свою философию, как дальше ограничивать смертоносное оружие. Пока мы не нашли общего подхода", - сказал министр.

МИД РФ Сергей Лавров США

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