В Британии после четырех лет борьбы усыпили альпака Джеронимо

Теперь эксперты проверят, действительно ли у него был туберкулез

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Великобритании усыпили восьмилетнего самца альпаки Джеронимо, хозяйка которого четыре года боролась с чиновниками за его право на жизнь, сообщает ВВС News. Животное дважды получило положительный тест на бычий туберкулез. Хозяйка считает, что это были ложно-положительные результаты.

This is the real face of the British Government. RIP #geronimo pic.twitter.com/Xvrcw1PvI6 — Niki Blackburn (@Nikiwinelover) August 31, 2021

31 августа сотрудники Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании в сопровождении полицейских приехали на ферму Хелен Макдоналд в Глостершире и, невзирая на сопротивление активистов и попытки самого Джеронимо убежать, поймали его веревкой и увезли усыплять. Активисты ругали чиновников и полицейских и брызгали в них водой из пистолета.



Вскоре после этого министерство объявило, что альпака усыпили.

Теперь его ткани возьмут на анализ, чтобы точно проверить, был ли он заражен.

Хелен в этот момент на ферме не было, пишет Daily Telegraph. Она призвала Министерство разрешить присутствовать при этом исследовании независимому свидетелю, чтобы он мог подтвердить точность анализов.

В 2017 году, после того, как Джеронимо привезли в Великобританию из Новой Зеландии, у него оказался положительный тест на бычий туберкулез. Министерство решило усыпить животное, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Хозяйка оспорила это решение в суде и судилась четыре года. Она утверждала, что до переезда в Британию все тесты Джеронимо были отрицательными, но у него в организме мог быть туберкулин после стерилизации. На последнем процессе она приводила примеры усыпления нескольких животных, которые по результатам экспертизы оказывались совершенно здоровыми.

В Британии в защиту альпака развернулась общенациональная кампания. Более 140 тысяч человек со всего мира подписались под петицией к премьер-министру Борису Джонсону с призывом сохранить жизнь альпаке. За Джеронимо заступались телеведущий Крис Пакхэм и отец премьера Стэнли Джонсон.

18 августа последняя судебная инстанция решила, что Джеронимо должен быть усыплен, и дала чиновникам время до 4 сентября, чтобы исполнить это решение.

Хелен Макдоналд просила разрешения сделать альпаке третий тест или оставить его в живых ради исследований туберкулеза. Однако такого шанса ей не дали.

В пресс-службе премьер-министра 31 августа отметили, что понимают, как тяжело фермерам терять своих питомцев из-за туберкулеза, но такова грустная реальность. Там выразили сочувствие Макдоланд и всем, то попадал в подобные ситуации.

Хозяйка Джеронимо не стала спорить, что Джонсон ей сочувствует, но добавила, что его сочувствие ей не нужно.

После отлова альпака она заявила, что это правительство с его варварскими решениями вызывает у нее отвращение.

В Министерстве экологии заявили, что по состоянию на март 2021 года, за предыдущие 12 месяцев в Англии были забиты 28 356 голов скота из-за положительных тестов на бычий туберкулез. Чиновники напомнили, что это заболевание очень опасно и приносит немало ущерба фермерам страны.