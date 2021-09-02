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Американцы сообщили, что РФ против продления мандата миссии ОБСЕ в Донецке и Гуково

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на границе с Донбассом, сообщила миссия США в ОБСЕ.

"Нынешнее возражение РФ против продления мандата миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ выглядит лишь последним в длинной череде невыполненных обещаний и последней демонстрацией Россией того, что поддержание позитивных отношений со своими соседями просто не является приоритетом", - говорится в сообщении миссии США в ОБСЕ в твиттере.

Поверенная в делах миссии США при ОБСЕ Кортни Остриан выразила сожаление в связи с отказом России присоединиться к консенсусу относительно продления мандата миссии наблюдателей и механизмов финансирования в конце сентября. "Как ранее, так и сегодня государства-участники твердо убеждены в том, что миссия эффективно и профессионально выполняла согласованный мандат", - сказала Остриан.

Она заверила, что США будут продолжать поддерживать действующего председателя ОБСЕ в усилиях по поиску способов поддержания миссии пограничных наблюдателей и ее ценной работы.

Донбасс Россия Украина ОБСЕ

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