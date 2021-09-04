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В Новом Орлеане начали восстанавливать электроснабжение после урагана

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Коммунальные службы города Новый Орлеан (штат Луизиана) планируют восстановить нарушенное ураганом "Ида" электроснабжение к середине следующей недели, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

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В результате урагана, который обрушился на северо-восток Соединенных Штатов на этой неделе, в Луизиане без электричества остались более 1 млн потребителей. Коммунальные службы обещают восстановить энергоснабжение к среде.

Компания Entergy, которая обеспечивает электроэнергией Новый Орлеан и большую часть юго-востока Луизианы, сообщила, что более 25 тыс. рабочих из 40 штатов пытаются починить 14 тыс. поврежденных опор электропередач, более 2,2 тыс. поврежденных трансформаторов и других объектов инфраструктуры.

Власти предупредили жителей, которые ранее эвакуировались и сейчас планируют вернуться в свои дома, что им следует быть готовыми жить без электричества, без водопровода, с ограниченным доступом к мобильной связи и почти без бензина. Коммунальные службы пока не давали никаких обещаний относительно того, когда снова включится свет на территориях за пределами Нового Орлеана, отмечают СМИ.

В результате стихийного бедствия на северо-востоке США погибли не менее 50 человек. Президент США Джо Байден при посещении Луизианы обещал пострадавшим штатам федеральную поддержку.

США Новый Орлеан Луизиана Ида

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