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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Умер посол Германии в Китае и бывший советник Меркель

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Посол Германии в Китае, начавший работать в КНР в августе, и бывший советник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель Ян Хеккер внезапно скончался в возрасте 54 лет, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер годами тесно работала с Яном Хеккером... Я процитирую ее слова: "Его смерть меня потрясла, я опечалена"", - заявил представитель правительства журналистам в понедельник. По его словам, Меркель "с благодарностью" думает о совместной работе с Хеккером и выражает соболезнования его семье и близким.

Хеккер скончался внезапно, он начал работать в Китае совсем недавно - с конца августа, ему было 54 года. Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе в свою очередь сказала, что не может сообщить, будет ли проводиться расследование причин смерти Хеккера.

Ангела Меркель Ян Хеккер Германия Китай Штеффен Зайберт

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