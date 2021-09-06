Пеле удалили опухоль в толстой кишке

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Знаменитый бразильский экс-футболист Пеле уже шестой день находится в больнице после того, как поступил туда на плановое обследование, сообщает в понедельник бразильский медиахолдинг Globo.

Сам Пеле позже сообщил в инстаграме, что во время планового обследования у него обнаружили подозрительную опухоль в толстой кишке, после чего в субботу ему удалили это образование хирургическим путем.

По данным Globo, 80-летний Пеле поступил в больницу "Альберт Эйнштейн" в бразильском городе Сан-Паулу 31 августа на ежегодное обследование, которое ему не удалось пройти в прошлом году из-за пандемии COVID-19. Globo отмечает, что во время обследования медики выявили у Пеле проблему со здоровьем.