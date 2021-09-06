В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу, оборвался на предприятии "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах ЛНР.

"Шахта "Красный партизан", Червонопартизанск, обрыв каната клети", - сказал источник агентства.

Он отметил, что количество людей, находящихся в кабине в момент обрыва каната, пока неизвестно.