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В ЛНР на шахте оборвался канат кабины с горняками

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Канат транспортной кабины (клети), предназначенной для подъема горняков по шахтному стволу, оборвался на предприятии "Красный партизан" в подконтрольном самопровозглашенной Луганской народной республике Червонопартизанске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах ЛНР.

"Шахта "Красный партизан", Червонопартизанск, обрыв каната клети", - сказал источник агентства.

Он отметил, что количество людей, находящихся в кабине в момент обрыва каната, пока неизвестно.

ЛНР

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