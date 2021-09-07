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В ЛНР создали оперативный штаб по ликвидации последствии аварии на шахте

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на шахте "Красный партизан", в результате которой есть погибшие и пострадавшие, создан в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В результате происшествия есть жертвы и пострадавшие ... Организован штаб по ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в состав штаба вошли председатель правительства ЛНР Сергей Козлов, глава МЧС Евгений Кацавалов, и. о. главы минтопэнерго Константин Роговенко и начальник центра управления военизированными горноспасательными отрядами МЧС Андрей Гришин.

"На данный момент на шахте работают сотрудники военизированных горноспасательных отрядов МЧС ЛНР, специалисты медицины катастроф министерства здравоохранения. Производится деблокировка горняков. Точная информация будет известна после ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Ранее источник в экстренных службах ЛНР сообщил "Интерфаксу", что в результате обрыва троса шахтной клети на шахте "Красный партизан", по предварительным данным, погибли девять человек.

ЛНР МЧС ЛНР

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