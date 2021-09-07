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В Чили одобрили китайскую вакцину Sinovac для детей старше 6 лет

В этой стране полностью вакцинировано более 75% взрослого населения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Чилийские службы здравоохранения одобрили применение китайского препарата Sinovac для вакцинации от коронавируса детей старше шести лет, сообщают во вторник латиноамериканские СМИ.

Глава национального Института общественного здоровья Эриберто Гарсия отметил, что "за" проголосовали пять членов комиссии регулятора, "против" - один. По его словам, решение основано на информации, предоставленной лабораторией Sinovac, и данных, опубликованных в специализированных медицинских изданиях.

Сейчас Католический университет Чили проводит свое исследование этого препарата с участием детей в возрасте от 3 до 17 лет.

В Чили полную вакцинацию от коронавируса прошли уже более 75% взрослого населения.

За время пандемии в стране выявили более 1,6 млн случаев заражения COVID-19, около 37 тыс. из них имели летальный исход.

Чили Sinovac

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