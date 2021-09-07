Экс-генпрокурор Армении задержан за взяточничество и мошенничество

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Бывший генпрокурор, экс-председатель Следственного комитета Армении Агван Овсепян задержан по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-служба Специальной следственной службы, получены доказательства того, что Овсепян, являясь в 2004-2013 гг. генпрокурором Армении, а с 2014 по 2018 год – председателем Следственного комитета, участвовал в управлении ряда компаний, занимавшихся предпринимательской деятельностью, получил взятку в размере 190 млн драмов ($385 тыс.) и путем мошенничества похитил имущество на 800 млн драмов ($1,6 млн.).

Овсепян обвиняется также в легализации имущества в размере 1,3 млрд драмов ($2,6 млн).

Во вторник Овсепян был задержан. Ему предъявлены обвинения по статьям УК Армении 310 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), 311 (получение взятки), 178 (мошенничество) и 190 (легализация доходов, полученных незаконным путем).

Овсепян ушел в отставку с поста главы СК после смены власти в Армении летом 2018 года.

68-летний Овсепян был назначен председателем Следственного комитета Армении в 2014 году. В 1998-1999 гг. он занимал пост генерального прокурора Армении, в 1999-2004 гг. был заместителем главы надзорного органа. С 2004 года по сентябрь 2013 года Овсепян вновь являлся генпрокурором.