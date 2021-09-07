Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Испании борются с лесными пожарами, возникшими из-за поджога

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На севере Испании продолжают бороться с лесными пожарами, которые, как предполагается, возникли в результате поджога, и за два дня объяли тысячу гектаров, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Два крупных пожара, которые уже близко подобрались к населенным районам, бушуют в Галисии. Власти перекрыли некоторые автотрассы. Для тушения возгораний используются четыре вертолета и четыре самолета-амфибии. Также туда направили дополнительную бригаду пожарных в составе 63 человек, которые присоединяться к уже работающим на месте галисийским пожарным.

Министр сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалес заявил, что пожары начались после захода солнца в воскресенье, 5 сентября, когда возгорание не могло появиться по естественным причинам. По его словам, огонь был разведен с "очевидным намерением" в нескольких местах на двух берегах реки.

Из-за аномальной жары в августе этого года несколько европейских стран пострадали от сотен лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Также в некоторых странах сообщалось о случаях поджога.

Испания Галисия

Новости
Афганистан во власти талибов

Талибы объявили о назначении губернатора Панджшера

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Сальвадор объявил биткойн официальным платежным средством

Для нейтрализации дельта-штамма вакцинированному требуется в 8 раз больше антител

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

В Японии могут ввести "паспорта вакцинации" для посещения магазинов

Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Пандемия коронавируса

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

Еще один человек умер в Японии после вакцинации препаратом Moderna

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек

В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек
Афганистан во власти талибов

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Представитель талибов заявил о скором провозглашении правительства Афганистана

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

ПАСЕ отправит пятерых наблюдателей на выборы в Госдуму

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');