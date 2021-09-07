В Испании борются с лесными пожарами, возникшими из-за поджога

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На севере Испании продолжают бороться с лесными пожарами, которые, как предполагается, возникли в результате поджога, и за два дня объяли тысячу гектаров, сообщает во вторник агентство Associated Press (AP).

Два крупных пожара, которые уже близко подобрались к населенным районам, бушуют в Галисии. Власти перекрыли некоторые автотрассы. Для тушения возгораний используются четыре вертолета и четыре самолета-амфибии. Также туда направили дополнительную бригаду пожарных в составе 63 человек, которые присоединяться к уже работающим на месте галисийским пожарным.

Министр сельского хозяйства Галисии Хосе Гонсалес заявил, что пожары начались после захода солнца в воскресенье, 5 сентября, когда возгорание не могло появиться по естественным причинам. По его словам, огонь был разведен с "очевидным намерением" в нескольких местах на двух берегах реки.

Из-за аномальной жары в августе этого года несколько европейских стран пострадали от сотен лесных пожаров. Власти заявили, что пожары стали результатом сильнейшей волны жары за последние десятилетия. Также в некоторых странах сообщалось о случаях поджога.