В США разработали устойчивые к жаре вакцины от COVID

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали кандидатные вакцины от COVID-19, которые могут выдержать жару, сообщает портал Medical Xpress.

"У мышей вакцины-кандидаты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19", - говорится в сообщении.

Одна вакцина изготовлена из вируса мозаики коровьего гороха, другая - из бактериального вируса, или бактериофага, называемого Q-бета.

Исследователи использовали растения коровьего гороха, кишечную палочку и бактерии, чтобы вырастить миллионы копий вируса растения и бактериофага соответственно в виде наночастиц шарообразной формы. Затем ученые собрали эти наночастицы и прикрепили к поверхности небольшой кусочек спайкового белка SARS-CoV-2.

Отмечается, что большим преимуществом разрабатываемых вакцин является то, что наночастицы растительного вируса и бактериофага чрезвычайно стабильны при высоких температурах, вследствие чего препараты можно хранить и транспортировать, не соблюдая особый температурный режим.

Команда использует технологию упаковки своих вакцин в полимерные имплантаты и пластыри с микроиглами. Процесс включает в себя смешивание вакцин-кандидатов с полимерами и их совместное расплавление в печи при температурах, близких к 100 градусам Цельсия.

В ходе испытаний вакцины-кандидаты против COVID-19 вводились мышам либо с помощью имплантатов, пластырей с микроиглами, либо в виде серии из двух инъекций.

Отмечается, что сформировавшиеся у грызунов антитела обладали также активностью против вирусов атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. При этом на эффективность иммунной защиты от SARS-CoV-2 не повлияла ни одна из мутаций вируса, о которых сообщалось до сих пор.