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Туристы на Кубе будут проходить экспресс-тестирование в отелях

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Власти Кубы изменили правила въезда для иностранных туристов: теперь экспресс-тестирование на антиген коронавируса прибывающие будут проходить не в аэропорту, а в отеле, сообщает в среду Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"С 8 сентября 2021 года изменились правила въезда на Кубу. Так, экспресс-тестирование на коронавирус теперь делается не в аэропорту, а непосредственно по прибытии туристов в отель. Это будет быстрый тест на антиген: его результат будет готов через 15 минут", - сказали в ассоциации.

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Как отметили в АТОР, протокол применяется в аэропортах Варадеро и Кайо-Коко.

Если результат экспресс-теста отказался положительным, то туристу придется сдать дополнительно ПЦР-тест. При необходимости путешественника могут отправить для наблюдения и лечения в изоляционный центр, в более тяжелых случаях его госпитализируют.

Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест. Кроме того, туристы по прибытии на Кубу должны подтвердить наличие медицинской страховки от COVID-19 (при необходимости ее можно купить в аэропорту за $30). Каждого прибывшего тестируют на коронавирус.

Ранее власти Кубы объявили о готовности отменить с 15 ноября обязательные ПЦР-тесты для туристов по прибытии и проводить их выборочно.

Куба коронавирус

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