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Куба начнет прививать от коронавируса детей от двух лет

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация против коронавируса детей от двух до десяти лет стартовала на Кубе в четверг, сообщает Associated Press.

В стране есть две вакцины отечественного производства Abdala и Soberana, обе требуют введения трех доз.

В предыдущие недели правительство начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет.

Предполагается, что данные меры позволят обуздать распространение дельта-варианта коронавируса в стране.

Куба сталкивается с регулярным ростом случаев COVID-19, что оказывает сильное давление на медицинские учреждения и усугубляет экономические проблемы. По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 223 тыс. человек скончались.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США13 сентября. В Германии началась общегосударственная неделя вакцинации от COVID-19. На фото: витрина парикмахерской во Франкфурте.9 сентября. В Катманду в условиях пандемии коронавируса COVID-19 отметили индуистский фестиваль Тидж.8 сентября. В Китае было зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19. Таким образом, число подтвержденных заболевших достигло 95083, а число погибших осталось неизменным - 4636.7 сентября. В Нью-Йорке из-за пандемии COVID-19 отменили масштабное празднование фестиваля культуры Вест-Индии.6 сентября. Непальские кинотеатры готовятся к открытию.4 сентября. В чилийском Сантьяго прошло празднование Национального дня цирка. Из-за пандемии коронавируса цирки оказалось в тяжелом положении.3 сентября. В китайском Чжучжоу проводят дезинфекцию в туристических местах. 2 сентября. В Германии началась пятидневная забастовка сотрудников железнодорожного транспорта. Профсоюз требует повышения тарифных ставок на 3,2% и единовременную премию в 600 евро каждому сотруднику на фоне пандемии коронавируса.2 сентября. Филиппинские медицинские работники провели акцию протеста перед зданием Департамента здравоохранения Манилы.2 сентября. В Сиднее проходят одиночные пикеты против локдауна из-за COVID-19.1 сентября. Власти Индии дали зеленый свет частичному открытию школ.1 сентября. Первую дозу вакцины от Pfizer и BioNTech получили жители Бангкока.
На Национальной аллее в Вашингтоне установили около 600 тысяч белых флагов в рамках публичной арт-инсталляции, посвященной жертвам COVID-19 в США
Хроника 09 января 2020 года – 17 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Куба Коронавирус

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