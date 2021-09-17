Куба начнет прививать от коронавируса детей от двух лет

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Вакцинация против коронавируса детей от двух до десяти лет стартовала на Кубе в четверг, сообщает Associated Press.

В стране есть две вакцины отечественного производства Abdala и Soberana, обе требуют введения трех доз.

В предыдущие недели правительство начало вакцинацию людей в возрасте от 11 до 18 лет.

Предполагается, что данные меры позволят обуздать распространение дельта-варианта коронавируса в стране.

Куба сталкивается с регулярным ростом случаев COVID-19, что оказывает сильное давление на медицинские учреждения и усугубляет экономические проблемы. По данным университета Джонса Хопкинса, на данный момент здесь зарегистрировано свыше 776 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 223 тыс. человек скончались.