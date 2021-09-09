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"Росатом" готов заниматься созданием исследовательского реактора в Белоруссии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" готов заниматься созданием исследовательского ядерного реактора на территории Белоруссии, заявил генеральный директор российской госкорпорации Алексей Лихачев.

"Обозначены новые направления сотрудничества, связанные как с энергетическими ядерными технологиями, так и с неэнергетическим применением. Мы готовы активно заниматься проектами, связанные с "умной" энергетикой, с цифровыми решениями и научными исследованиями по линии наших академий наук, вплоть до создания исследовательского реактора на территории Республики Беларусь", - сказал Лихачев на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в четверг в Минске.

Аудиозапись высказываний Лихачева распространила пресс-служба главы белорусского правительства.

В ходе встречи Головченко напомнил, что в соответствии с поручением президента Александра Лукашенко белорусская сторона обсуждает с российскими коллегами возможность расширения сотрудничества в сфере радиологического мониторинга, ядерной медицины, научных исследований в атомной энергетике.

"Для обеспечения сотрудничества между нашими странами в сфере ядерной энергетики подписана Союзная программа. Особое внимание нашей стороны будет направлено на взаимодействие при эксплуатации объектов ядерной энергетики, обеспечение ядерной и радиационной безопасности, аварийной готовности, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом", - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что "данная программа в перспективе предполагает заключение межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки ядерных материалов и обращения с отработавшим ядерным топливом".

По его словам, "в настоящее время наша сторона работает над созданием эффективной системы обращения с радиоактивными отходами, и мы будем признательны госкорпорации "Росатом" за консультационную помощь".

Росатом Белоруссия Алексей Лихачев Роман Головченко

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