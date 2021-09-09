В Париже началась церемония прощания с Жан-Полем Бельмондо

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Церемония прощания с французским актером театра и кино Жан-Полем Бельмондо началась во Дворце инвалидов в Париже, трансляцию ведут французские телеканалы.

На церемонии присутствуют президент Франции Эммануэль Макрон, члены семьи Бельмондо, а также известные деятели мира кинематографа и спорта, члены правительства.

В условиях пандемии COVID-19 проститься с актером смогут около тысячи рядовых граждан, однако они должны будут предоставить так "санитарный пропуск", чтобы зайти во двор Дворца инвалидов.

После речи президента страны прозвучит минута молчания. Церемония завершится французским гимном "Марсельезой".

Похороны состоятся в пятницу. Отпевание пройдет в одной из старейших церквей Парижа - Сен-Жермен-де-Пре.

В понедельник легендарный актер Бельмондо скончался в возрасте 88 лет в Париже. В 2001 году он перенес инсульт, после этого у него были проблемы со здоровьем.

Бельмондо дебютировал в кино в 1957 году. Он был звездой французского кино в период 1960-1980-х гг., он сыграл более чем в 80 кинокартинах. Во Франции актера ласково называют "Бебель".

После инсульта Бельмондо на время прекратил работу в театре и кино. В 2008 году актер вернулся на большой экран в фильме режиссера Франсиса Юстера "Человек и его собака". В начале 2015 года Бельмондо объявил о завершении карьеры актера.