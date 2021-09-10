Дераа начали патрулировать правительственные войска Сирии и российская военная полиция

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе страны, сообщает в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике.

Российские военнослужащие совместно с местными отрядами самообороны и правительственными войсками Сирии осуществляют патрулирование города. Над местными административными зданиями подняты флаги России и Сирии. Российские военные также оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили и раздали порядка 1 тыс. продовольственных наборов общим весом более 8 тонн.

В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского ЦПВС. Сдача оружия и урегулирование своего статуса являются условиями для амнистии участников незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в Идлибскую зону деэскалации на севере Сирии. Представитель ЦПВС Александр Гуляев заявил, что урегулировали свой статус более 1 тыс. 600 человек.