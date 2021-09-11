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Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из сектора Газа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Палестинские боевики запустили ракету из сектора Газа в направлении Израиля, она была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол", сообщает Армия обороны Израиля в твиттере.

По данным The Jerusalem Post, сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Авшалом, Шломит и Евул недалеко от границы с Газой.

Как отмечает The Haaretz, запуск ракеты произошел после того, как полиция Израиля задержала двух из шести палестинских заключенных, сбежавших из израильской тюрьмы строго режима в начале этой недели. По сведениям издания, палестинские радикалы из сектора Газа угрожали действовать против Израиля в знак солидарности с беглецами.

Шестеро палестинских заключенных в начале этой недели сбежали из тюрьмы "Гильбоа", которая считается одним из самых охраняемых объектов Израиля. Двух из них удалось поймать в пятницу. Как пишет The Haaretz, беглецы привлекли к себе внимание, попросив у нескольких жителей Назарета еду, после чего полиция обыскала окрестности города и обнаружила их.

Израиль Сектор Газа

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