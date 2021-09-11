Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба израильской армии.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по пулеметному посту, военному комплексу и складу ХАМАС", - говорится в сообщении армии в твиттере.

В нем утверждается, что ХАМАС ответственен "за все террористические атаки из Газы".

Ранее израильские военные сообщали, что выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".

Израильские СМИ отмечали, что пуск ракеты произошел вскоре после поимки полицией Израиля двух из шести заключенных, сбежавших из особо охраняемой тюрьмы в начале этой недели. По их данным, палестинские радикалы из сектора Газа угрожали действовать против Израиля в знак солидарности с беглецами.