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В МАГАТЭ выяснят, согласен ли Иран придерживаться старых договоренностей

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует выяснить, готовы ли новые власти Ирана соблюдать договоренности, достигнутые агентством с предыдущим иранским правительством.

"У нас были определенные договоренности с предыдущей администрацией. Нужно будет определить, согласна ли нынешняя администрация выполнять их или же она хочет их видоизменить", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером в Вене.

Гросси, комментируя свой недавний визит в Тегеран, назвал проведенные встречи конструктивными, но признал, что еще многое предстоит сделать, чтобы наладить оптимальный мониторинг иранской ядерной программы. "Невозможно было решить все вопросы за какие-то 10 часов", - отметил он.

Он напомнил, что в ходе поездки смог решить наиболее срочные проблемы - такие как, к примеру, обслуживание инспекционного оборудования. Встреча состоялась 12 сентября в ходе визита Гросси в Тегеран.

МАГАТЭ Иран Рафаэль Гросси

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