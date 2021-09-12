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В Иране заявили о прибытии главы МАГАТЭ для переговоров

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади написал в своем твиттере о прибытии главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси для переговоров в страну. Об этом сообщает Associated Press.

Гросси встретится с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммедом Эслами. По словам Гарибабади, после встречи стороны выступят с совместным заявлением.

Визит Гросси в Иран станет первым после вступления в должность президента Ирана Ибрахима Раиси.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

По данным МАГАТЭ, Иран за последнее время в четыре раза нарастил запасы высокообогащенного урана. Западные СМИ отмечают, что, согласно докладу организации, Иран имеет 10 кг высокообогащенного - до 60% - урана, тогда как на момент предыдущей оценки МАГАТЭ в мае этого года речь шла о 2,4 кг. Также выросли запасы обогащенного на 20% урана - с 62,8 кг до 84,3 кг. Кроме того, в МАГАТЭ отметили, что Иран чинит препятствия при проверке его ядерной активности.

Иран МАГАТЭ Рафаэль Гросси

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