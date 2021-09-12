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Иран и МАГАТЭ договорились продолжать взаимодействие

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Иран и МАГАТЭ намерены продолжать взаимодействие, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента страны Мохаммада Эслами.

Как в нем отмечается, "в рамках существующего сотрудничества стороны решили поддерживать взаимодействие и встречи на соответствующих уровнях".

В заявлении говорится, что с этой целью Эслами встретится с Гросси на полях предстоящей генеральной конференции, а Гросси также посетит Тегеран в ближайшем будущем для проведения консультаций на высоком уровне с правительством страны.

Сообщается, что стороны в ходе встречи "подчеркнули необходимость решения вопросов в конструктивной атмосфере и исключительно с техническим подходом" и "подтвердили дух сотрудничества".

Встреча состоялась 12 сентября в ходе визита Гросси в Тегеран.

Иран МАГАТЭ

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