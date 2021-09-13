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В Великобритании COVID-вакцина станет доступна для детей 12-15 лет

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав Великобритании заявил, что у детей возрастной группы 12-15 лет будет возможность привиться от коронавирусной инфекции COVID-19 в ближайшее время, сообщает в понедельник The Guardian.

"Всем детям возрастной группы в кратчайшие сроки будет предложена первая доза вакцины Pfizer по программе, осуществляемой силами служб вакцинации в школах. Вторая инъекция будет проводиться, когда будет собрано больше информации. Это случится не ранее, чем весной", - сообщается в The Guardian.

Британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации отмечает, что вакцинация позволит избежать множества случаев прекращения учебных занятий из-за распространения коронавирусной инфекции и поможет нормализовать образовательный процесс.

За весь период пандемии в Великобритании было зафиксировано более 5,9 млн случаев заражения коронавирусом и около 130 тыс. смертей от заболевания. Около 73% жителей страны получили обе дозы вакцины.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Великобритания коронавирус

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