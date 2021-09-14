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Умерла мать британского премьера Бориса Джонсона

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Мать премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Шарлотта Джонсон Уол умерла в понедельник в возрасте 79 лет, сообщает Sky News.

По данным телеканала, Джонсон Уол скончалась в госпитале в Лондоне "скоропостижно и мирно". Причина смерти не называется.

Sky News отмечает, что мать британского премьера страдала от болезни Паркинсона. Шарлотта Джонсон Уол была профессиональной художницей, но из-за болезни ей стало сложно продолжать заниматься любимым делом.

Телеканал напоминает, что Борис Джонсон однажды назвал свою мать "высшим авторитетом" в семье и говорил, что она привила ему идею ценности каждой человеческой жизни.

Великобритания Борис Джонсон Шарлотта Джонсон Уол

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