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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Лукашенко призвал белорусов не поддаваться атакам западных мессенджеров

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан не поддаваться внешним атакам, в частности, со стороны иностранных мессенджеров.

"Мы не предали, мы не дрогнули. Это дорогого стоит для каждого из вас. Если кто-то за этот год, прошедший после вчерашних событий, этого не понял, то в ближайшее время поймет. Не поддавайтесь никаким атакам. Особенно в этих сопливых мессенджерах, telegram-каналах и прочее. Это как пена схлынет. Останется то, чем вы должны гордиться всегда и чему должны следовать ваши дети", - заявил Лукашенко во вторник на церемонии вручения госнаград. Президента цитирует его пресс-служба.

Лукашенко указал, что награды вручаются в преддверии первого в истории страны празднования Дня народного единства.

День 17 сентября 1939 года он назвал важной вехой в истории формирования белорусской нации. "У нас много праздников, мы их ценим. Есть День Победы, духовные наши праздники - Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939 года), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним", - сказал Лукашенко.

"На нас с вами лежит величайшая ответственность. Да, мы победили блицкриг, мы противостоим гибридным атакам. И успешно. Но сейчас надо объединить не только здоровую часть (их подавляющее большинство), но и тех, кто зашатался под грузом вчерашних атак", - заявил президент.

Александр Лукашенко Белоруссия

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