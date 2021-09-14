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Президент Чехии Земан лег в больницу

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Праге госпитализировали президента Чехии Милоша Земана, его доставили в Центральный военный госпиталь во вторник, сообщило издание Novinky.cz со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

О причинах госпитализации 76-летнего политика ничего не уточняется.

В офисе президента также отказались от комментариев. Советник президента Мартин Неедлы сообщил, что речь идет лишь о профилактическом обследовании.

У Земана пониженное артериальное давление, диабет, а из-за невропатии он вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Он руководит страной с марта 2013 года.

Милош Земан Чехия Прага

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