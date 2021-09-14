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Боррель призвал страны ЕС стремиться к единой позиции в отношениях с РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник призвал страны союза к единству в отношениях с Россией.

"Наше единство должно быть нашим самым крупным активом в отношениях с Россией, потому что очевидно, что Россия хочет посеять среди нас раздор", - сказал Боррель на сессии Европарламента во вторник. По его мнению, Россия избегает ведения переговоров с ЕС и предпочитает вместо этого говорить с отдельными европейскими странами.

"Нам нужно стараться быть едиными в том, что касается отношений с Россией. И, поверьте мне, это не всегда просто", - добавил дипломат.

Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене и "никуда не исчезнет". Поэтому, по его словам, Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.

"Россия не исчезнет, она будет здесь, так что мы должны найти путь, который поможет нам изменить текущую динамику, и добиться менее конфликтных, более предсказуемых и стабильных отношений", - сказал глава европейской дипломатии.

Он добавил, что одной из задач ЕС останется защита "таких людей, как Навальный и те, кто его поддерживает", и призвал Европарламент не забывать об этом.

Боррель выступил с заявлением по России на сессии Европарламента, посвященной докладу об отношениях с РФ бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилиса.

ЕС Россия Жозеп Боррель

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