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Доклад Европарламента ведет к сохранению отношений с РФ на уровне условной холодной войны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Доклад Европарламента (ЕП) о взаимодействии Евросоюза с РФ способствует сохранению отношений Москвы и Брюсселя на уровне условной холодной войны, сообщил член комитета ЕП по международным делам (AFET), французский депутат Тьерри Мариани.

"Это доклад господина Кубилюса (Андрюс Кубилюс, член комитета AFET, литовский политик - ИФ), в нем нет ничего нового. Фактически этот документ способствует тому, чтобы сохранять отношения Евросоюза с Россией на уровне условной холодной войны, при которой Европа говорит о воображаемой угрозе у своих границ и под давлением определенного лобби требует вводить новые санкции", - заявил Мариани в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия".

По его мнению, "этот доклад выглядит сюрреалистично".

"Мы не находимся с Россией в состоянии войны. С чем мы воюем в Европе, так это, к примеру, с исламизмом. Но мы видим, как некоторые политики просто подливают масла в огонь", - сказал евродепутат.

Он также отметил, что воспринимает доклад "с сожалением".

"Конечно, не буду за него голосовать, потому что уверен: нам надо искать возможности для диалога с Россией, а продолжать идти по нынешнему пути просто опасно для мира", - подчеркнул Мариани в беседе с изданием.

Ранее во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны союза к единству в отношениях с РФ. Боррель констатировал, что Россия остается крупным игроком на международной арене и "никуда не исчезнет". Поэтому, по его словам, Евросоюз должен стремиться к более стабильным и менее конфликтным отношениям с Москвой.

Европарламент Евросоюз Россия

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