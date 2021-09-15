Попова сообщила, что ВОЗ высоко оценивает показатели РФ в борьбе с COVID

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Показатели в борьбе с пандемией коронавируса в России выше, чем во многих странах мира, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Сегодня, по оценкам ВОЗ, наших коллег за рубежом, РФ проходит пандемию достойно и с гораздо лучшими показателями, чем во многих странах мира", - сказала Попова на встрече со студентами Ростовского государственного медуниверситета.

Она отметила, что по показателю заболевших на 100 тыс. населения в сутки Россия в общем рейтинге стран не поднималась выше 60-го места.