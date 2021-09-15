Balenciaga обвинили в расизме за дизайн приспущенных штанов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Дом моды Balenciaga раскритиковали за модель спортивных штанов стоимостью $1190, поскольку она, по мнению некоторых покупателей, подражает моде чернокожих.

Как поясняет "Би-би-си", к штанам верху пришита дополнительная деталь так, что они выглядят, будто из-под приспущенных штанов высовывается верхняя часть трусов-боксеров.

Подобный стиль получил ранее некоторую популярность благодаря хип-хоп музыкантам, и в TikTok теперь распространяется видео, автор которого называет новые штаны расистскими. Видео посмотрели уже более 1,6 млн раз.

В Balenciaga ответили, что часто сочетают разные предметы гардероба, создавая один предмет одежды из нескольких. Например, бренд продавал джинсы, "надетые поверх спортивных штанов", и рубашки, "надетые поверх футболок".

Некоторые эксперты не увидели ничего страшного в таком дизайне одежды, напомнив, что мода носить приспущенные штаны была широко распространена у всей молодежи в 1990-е.

Однако, например, Маркита Гаммедж из Калифорнийского Университета заявила CNN, что эти штаны - определенно "культурная апроприация", т.е. заимствование из культуры чернокожих, что считается негативным фактором из-за угнетения черных в прошлом.

Дом моды Balenciaga был основан испанским дизайнером Кристобалем Баленсиагой, сейчас принадлежит французской модной группе Kering.