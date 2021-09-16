Кандидат в постпреды США при НАТО назвала РФ главной военной угрозой альянсу

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в постпреды США при НАТО Джули Смит заявила, что Россия в ближайшей перспективе останется главной угрозой для Европы и НАТО.

"Россия продолжает представлять собой главную геополитическую опасность для евроатлантического региона, и будет главной военной угрозой альянсу в обозримом будущем и, безусловно, в следующем десятилетии", - заявила она на слушаниях в Комитете по международным отношениям американского Сената.

Она отметила, что после того, как Россия "вторглась на Украину в 2014 году, НАТО сделало многое", однако в связи с тем, что "агрессия России продолжается", предстоит проделать еще большую работу. Смит считает, что следует "привлечь Россию к ответственности" за все ее действия, включая вторжение в воздушное пространство стран НАТО и кибератаки.

Кандидат в постпреды США при НАТО назвала "плохой сделкой" и "геополитическим проектом" газопровод "Северный поток 2". По ее словам, он "подрывает энергобезопасность Европы и, в первую очередь, - Украины", а также может стать "еще одним вызовом безопасности Европы" в целом. Смит обещала, что если станет постпредом при НАТО, она вместе с партнерами будет работать над тем, чтобы не допустить негативных последствий от пуска газопровода в действие.

Кандидат в постпреды заявил, что если она будет утверждена на этом посту, то будет работать вместе с союзниками над разработкой "новой стратегической концепции, дорожной карты, определяющей будущее направление НАТО".

По ее словам, этот документ "должен отражать меняющуюся обстановку в области безопасности сегодня, особенно российскую агрессию, угрозы, с которыми мы сталкиваемся в киберпространстве, и пагубную деятельность Китайской Народной Республики в евроатлантическом регионе".