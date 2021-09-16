В Великобритании пожар вывел из строя ключевой силовой кабель до марта 2022 г.

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Крупный пожар на важной электрической подстанции в Великобритании повредил основной силовой кабель, по которому обеспечиваются поставки электроэнергии из Франции, усугубив энергетический кризис в стране.

Генерирующая компания National Grid Plc предупредила, что поставки электроэнергии по поврежденному кабелю не будут восстановлены в полном объеме до марта 2022 года.

Великобритания является чистым импортером электроэнергии. Поставки электричества из Франции, крупнейшего экспортера страны, осуществляются через два кабеля, проходящие по Ла-Маншу, и составляют в общей сложности 3 тыс. мегаватт. Кабель IFA-2 мощностью 1 тыс. мегаватт, не пострадал при пожаре, в то время как IFA-1, обеспечивающий поставки 2 тыс. мегаватт электроэнергии, был поврежден.

По оценкам National Grid, кабель IFA-1 будет функционировать лишь наполовину до марта следующего года. При этом поставки 1 тыс. мегаватт, как ожидается, будут восстановлены к 25 сентября.

Пожар на британской подстанции усугубил и без того сложную ситуацию на британском энергорынке, пишет Bloomberg. Страна столкнулась с нехваткой электроэнергии и скачком цен в связи с безветренной погодой, резко сократившей выработку ветряных электростанций, являющих для Британии одним из важнейших энергоисточником.

В июле этого года National Grid предупреждала, что компании, возможно, будет сложно удовлетворить спрос на электроэнергию в период пикового зимнего потребления.

Цены на электроэнергию в стране находятся на рекордных максимумах. Пожар на британской подстанции также способствует росту цен на газ в Европе.