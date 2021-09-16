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Европарламент одобрил резолюцию о возможном отказе от признания парламента РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию с призывом к Брюсселю быть готовым не признавать парламент России в случае, если предстоящие в стране выборы пройдут с нарушениями принципов демократии.

"В проекте текста по России страну называют "авторитарной клептократией в состоянии застоя" и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент в случае, если выборы в сентябре проведут в нарушение демократических принципов и международного права", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП.

За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.

Резолюция была подготовлена на основе утвержденного депутатами Европарламента доклада представителя Литвы депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

Европарламент

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