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В США за три года женщины почти сравнялись с мужчинами в покупке оружия

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - С 2019 года в США почти в половине случаев приобретателями оружия были женщины. Таковы результаты исследования National Firearms Survey, данные которого приводит The Wall Street Journal.

С января 2019 года по апрель 2021 года 3,5 млн женщин стали обладательницами оружия, мужчин-покупателей было 4 млн. Таким образом, произошло значительное изменение тренда: ранее на протяжении десятилетий доля женщин среди приобретателей оружия варьировалась от 10% до 20%.

Согласно данным исследования, рост спроса на оружие со стороны женщин может быть обусловлен опасениями в связи с пандемией коронавируса и протестами в США, которые зачастую сопровождались насилием и беспорядками.

США

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