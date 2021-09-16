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Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием заявлений на краткосрочные визы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Визовые центры Ирландии в РФ возобновили прием документов на краткосрочные визы категории С, которые нужны, в том числе, для посещения страны с туристическими целями.

"Мы рады объявить о возобновлении обработки всех краткосрочных виз категории "C". Сюда же входят поездки с целью изучения английского языка. Просим вас заранее записываться на посещение визового центра Ирландии при планировании визита", - говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России со ссылкой на данные визового оператора VFS Global.

Отмечается, что работу возобновили офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Саратове.

По данным Минздрава Ирландии, для въезда в страну российским туристам потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет тестирование проходить не нужно. Также прибывающим нужно заполнить специальную форму https://travel.eplf.gov.ie/en.

Кроме того, гражданам РФ придется соблюдать двухнедельный карантин, который можно сократить после получения справки с отрицательным результатом ПЦР-теста спустя пять дней карантина. Для изоляции можно выбрать любую из гостиниц или остановиться у друзей и родственников.

Оперштаб РФ восстановил авиасообщение с Ирландией в конце июня. Рейсы в Дублин выполняет авиакомпания "Аэрофлот".

Ирландия

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