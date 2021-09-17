Премьер Нидерландов предложит Великобритании оборонную сделку с ЕС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предложит своему британскому коллеге Борису Джонсону заключить соглашение с Евросоюзом в области обороны и безопасности, сообщает The Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Джонсону будет предложен пакт с Европейским союзом о сотрудничестве в области обороны и безопасности сегодня во время встречи с Рютте на Даунинг-стрит.

Как отметили собеседники издания, европейцы считают, что правительство Великобритании более открыто к идее сотрудничества с ЕС в области обороны и безопасности после вывода военных США из Афганистана.

"Афганистан является катализатором для дальнейшего обсуждения европейского сотрудничества в области обороны, предпочтительно с участием Великобритании", - сказал дипломатический источник.

Собеседник издания отметил, что после Brexit немногие европейские лидеры поддерживали связь с Джонсоном, и призвал "смотреть на геополитику без разделения" и сотрудничать с Великобританией.

Отмечается, что Франция и Германия поддерживают инициативу.