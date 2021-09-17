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Путин назвал оружие единственным приобретением талибов после ухода США из Афганистана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Оружие, оставшееся после спешного ухода США и их союзников из Афганистана, стало единственным приобретением талибов от 20-летнего присутствия западной коалиции в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

В миреТрамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"Трамп заявил, что США должны отобрать у талибов свое оружие или "разбомбить его к черту"Читать подробнее

"Уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. Что касается оружия, то это, пожалуй, единственное, чем талибы разжились, что талибы получили после 20-летнего присутствия западной коалиции в Афганистане. В этом, кстати, ничего хорошего нет", - сказал он, выступая на совместном саммите ШОС и ОДКБ.

Путин отметил, что у стран-членов этих организаций "схожие подходы к реагированию на угрозы, исходящие с территории Афганистана после того, как оттуда поспешно ушли американцы, если не сказать сбежали, вместе со своими союзниками по НАТО".

"Все они оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом. Только что коллега из Пакистана вспомнил о теракте в аэропорту (Кабула - ИФ)", - добавил президент РФ.

Владимир Путин Афганистан Талибан

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