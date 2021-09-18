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Два КПП на киргизско-китайской границе закроются до среды на время праздника в КНР

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Пункты пропуска на киргизско-китайской границе будут временно закрыты по инициативе КНР, сообщает в субботу Погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

"По инициативе китайской стороны в связи с празднованием "Праздника середины осени" пункты пропуска "Торугарт-автодорожный" и "Иркештам-автодорожный", расположенные на киргизско-китайском участке государственной границы, с 19 по 21 сентября будут временно закрыты для перемещения транспортных средств и грузов", - сообщили в Погранслужбе.

По ее данным, пункты пропуска возобновят работу 22 сентября. На киргизско-китайской границе действует особый алгоритм, предусматривающий только перемещение транспортных средств и грузов из Китая в Киргизию.

Китай Киргизия

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