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Хроника последних дней СССР

США депортируют тысячи гаитянских мигрантов

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Официальные лица США заявили, что с воскресенья начнут вывозить мигрантов из Техаса, в котором за последнюю неделю наблюдался приток гаитянских мигрантов, сообщает BBC News.

Более 10 тыс. человек собрались в импровизированном лагере под мостом, соединяющим Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. Местные чиновники старались обеспечить их достаточным количеством еды или услуг. В пятницу около 2 тыс. человек были перемещены в иммиграционные центры.

Правительство США заявило, что планирует в воскресенье отправить мигрантов домой. По словам властей, это делается для того, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из Соединенных Штатов "в соответствии с законами и политикой" страны.

США

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