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Гаитянские мигранты покинули лагерь на границе с Техасом

Гаитянские мигранты покинули лагерь на границе с Техасом
Гаитянские мигранты, депортированные правительством США
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас подтвердил в пятницу, что лагерь мигрантов, сформированный в Дель Рио в Техасе ликвидирован, передает ABC News.

"По состоянию на сегодняшнее утро в лагере под Международным мостом Дель Рио больше нет мигрантов", - сказал Майоркас на брифинге в Белом доме в пятницу днем.

Также он сказал, что более 17 400 мигрантов (в основном гаитян) остаются в Соединенных Штатах. По словам министра, около 2 тыс. мигрантов были отправлены прямиком обратно на Гаити, в то время как около 8 тыс. вернулись в Мексику самостоятельно.

Ранее, 19 сентября, сообщалось о начавшейся с воскресенья депортации мигрантов из лагеря под мостом, соединяющим Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья. По словам властей, это делается для того, "чтобы нелегальные мигранты были быстро взяты под стражу" и вывезены из США "в соответствии с законами и политикой" страны.

США Техас Дель Рио

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