Дети во всем мире начали массово заражаться вирусом RSV

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В США, Швейцарии, Японии и Великобритании врачи зафиксировали случаи массового заражения малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом среди детей, передает BBC News.

Как сообщает глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения детей новым вирусом произошли еще в апреле на фоне пандемии COVID-19, которая повлияла на распространение респираторных синцитиальных вирусов (РСВ). Из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

Всплеск заболеваемости RSV среди младенцев и детей произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены.

В августе глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что дети стали чаще заражаться новой коронавирусной инфекцией, так как новый вариант коронавируса стал агрессивнее и быстрее распространяется.