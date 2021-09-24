Поиск
Хроника последних дней СССР

Немецкие партии завершили предвыборную кампанию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в канцлеры ФРГ от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет пообещал своим избирателям "классную команду" в сотрудничестве с баварцами, а "Левые" - смену власти: в пятницу немецкие партии завершили избирательные кампании перед парламентскими выборами, которые пройдут 26 сентября.

Заключительное партийное мероприятие ХДС/ХСС прошло в Мюнхене, на нем присутствовала канцлер Ангела Меркель и глава ХСС, премьер Баварии Маркус Зедер, который сам хотел стать кандидатом в канцлеры от партийного союза.

"Эта связь - человек из Северного Рейна-Вестфалии, который переезжает в Берлин, и баварец, который сидит за столом правящей коалиции. Это невозможно будет перебить, и я говорю каждому партнеру по коалиции: одевайтесь потеплей, Армин и Маркус - это будет классная кампания и вместе мы будем управлять федеративной республикой", - заявил Лашет.

Пока по опросам его партия проигрывает Социал-демократической партии Германии СДПГ и занимает только второе место.

Кандидат от социал-демократов Олаф Шольц в пятницу решил выразить свои политические предпочтения поддержкой экоактивистов и написал твит в поддержку демонстрации Fridays for future. Лидер движения, шведская активистка Грета Тунберг в пятницу приехала в Берлин и заранее сообщила, что не считает демонстрацию акцией в пользу какой-либо партии.

"Я скажу четко - забастовка в защиту климата - это правильно", - заявил Шольц.

Сами "Зеленые" тоже не "ушли на выходные", а продолжили агитацию - кандидат в канцлеры Анналена Бербок выступила на заключительном мероприятии кампании в Дюссельдорфе и заявила, что "это климатические выборы".

"На этих выборах речь идет обо всем сразу", - сказала она. Бербок считает, что Германии нужно "климатическое правительство", которое будет бороться за то, чтобы отказ от угольной энергетики произошел раньше запланированного срока - уже в 2030 году, а также за то, чтобы все перешли на электромобили и солнечную энергию в каждом жилом доме.

"Левые", которым на этих выборах соцопросы прочат всего 6-7%, провели итоговое мероприятие в Берлине. "Смена политики будет только с партией "Левые"", - заявила главный кандидат партии Жанин Висслер. Она говорила о необходимости преодолеть социальный разрыв между разными слоями населения, ограничить рост арендной платы на жилье и о бесплатном общественном транспорте.

Германия ФРГ Армин Лашет Маркус Зедер

Новости по теме

Новости

Замглавы МВД Украины заявил, что покушение на Шефира совершил профессионал

Что произошло за день: пятница, 24 сентября

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Зампред "НОВАТЭКа" Марк Джетвей освобожден под залог в $80 млн

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Посольство РФ в США запросило Госдеп о местонахождении финдиректора "НОВАТЭКа"

Volvo полностью откажется от кожаной обивки к 2030 году

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

В ЕС призвали РФ к ответственному поведению на фоне атак хакеров из Ghostwriter

Французский владелец модных брендов откажется от меха животных

Делегация РФ не поедет на сессию ПАСЕ из-за вакцинных ограничений

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 230,5 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 24 сентября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');