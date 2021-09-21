Партия Трюдо выигрывает парламентские выборы в Канаде

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Канаде на парламентских выборах лидирует правящая Либеральная партия Джастина Трюдо, но ей не хватит голосов, чтобы получить 170 мандатов, необходимых для обеспечения большинства, сообщает телеканал CBC.

По данным избирательной комиссии, пока партия премьера набрала 32,1% и выиграла в 157 из 338 избирательных округов. Консерваторы одержали победу в 119 округах, хотя получили 34,1% за счет округов с бОльшим населением.

На третьем месте оказался Квебекский блок, который получит 34 мандата. 25 мест в парламенте достанется Новой демократической партии.

Журналисты считают, что Трюдо в третий раз станет премьер-министром, но его партия сформирует правительство меньшинства.

Джастин Трюдо уже поблагодарил канадцев за поддержку "по пути через пандемию к светлым дням впереди". Выступая в Монреале и говоря по-английски и по-французски, он пообещал, что его партия, в соответствии с предвыборной программой, продолжит заниматься решением вопросов, связанных с борьбой с изменением климата, строительством для граждан доступного жилья и расширением доступности услуг детских садов.

"Я слышу вас, когда вы говорите, что хотите вернуться к тому, что вы любите, а не чтобы беспокоиться о пандемии или выборах. Вы задали этому правительству и парламенту точное направление", - сказал Трюдо

Лидер консерваторов Эрин О'Тул сказал, что намерен остаться лидером оппозиции, а его партия, оставаясь консервативной, будет прислушиваться к чаяниям всех канадцев.