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Киргизия предложила разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана учреждения ООН

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Вопрос безопасности в Центральной Азии выходит на первый план из-за ситуации в Афганистане, считает президент Киргизии Садыр Жапаров.

"Нельзя не отметить нашу озабоченность в связи с последними событиями в Афганистане. Из-за сложившейся ситуации в Афганистане вновь выходит на первый план безопасность Центральной Азии. Надеемся на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане", - заявил Жапаров во вторник в своем видеопослании на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Киргизия предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение", - сказал Жапаров.

Садыр Жапаров Киргизия Афганистан ООН Бишкек

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