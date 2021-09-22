Деньги, конфискованные у сына экс-премьера Молдавии, пойдут на помощь инвалидам

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Более 458 тыс. фунтов стерлингов, конфискованные властями Великобритании у сына бывшего премьер-министра Молдавии Влада Филата, будут возвращены Молдавии и направлены на социальные цели.

Как сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства Молдавии, это предусматривает межправительственный меморандум, которое подписали в среду министр труда и социальной защиты Молдавии Марчел Спатарь и посол Великобритании в Кишиневе Стивен Фишер.

На эти деньги будут наняты более 550 личных помощников для инвалидов. "Средства будут использованы для найма личных помощников для людей с тяжелыми формами инвалидности в дополнение к уже имеющимся почти шести тысячам. Это станет шагом вперед к повышению уровня жизни уязвимых слоев населения", - сказал на церемонии подписания Спатарь.

Решение использовать конфискованные средства для поддержки людей с ограниченными возможностями было впервые объявлено в мае в ходе брифинга, проведенного в Кишиневе президентом Майей Санду и британским министром по вопросам европейского соседства Венди Мортоном.

Мониторинг управления возвращенными средствами будет осуществлять Keystone Moldova - неправительственная организация, специализирующаяся на защите прав людей с ограниченными возможностями.

В феврале 2019 года правоохранительные органы Великобритании арестовали счета Луки Филата, сына бывшего премьер-министра, осужденного в Молдавии за коррупцию. Следствие заподозрило, что часть средств, на которые Филат живет в Великобритании и снимает квартиру, - это деньги, полученные его отцом в результате незаконной деятельности.

"Переехав в 2016 году в Лондон на учебу, Лука Филат вел экстравагантный образ жизни и тратил значительные суммы на предметы роскоши и услуги. Так, он купил автомобиль Bentley за 200 тыс. фунтов стерлингов, снял пентхаус в Найтсбридже, за который заплатил авансом 390 тыс. При этом Лука, будучи студентом, не работает, и у него нет официального источника дохода", - отметили в правоохранительных органах Великобритании.

Там потребовали заморозить часть счетов Филата-младшего в английских банках, которые пополнялись из крупных вкладов в различных зарубежных компаниях, находящихся в Турции и на Каймановых островах.

Решением суда Лондона, конфискованные средства должны быть возвращены Молдавии.