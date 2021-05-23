Президента Бразилии оштрафовали за нарушение антиковидных правил

Во время посещения штата Мараньян Болсонару устроил массовое скопление людей и при этом был без маски

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Власти б разильского штата Мараньян оштрафовали президента страны Жаира Болсонару за то, что он во время визита в город Асайландия собрал на акции толпу людей и при этом был без маски , сообщает Infobae.

Управление санитарного надзора штата Мараньян установило, что Болсонару не выполнил "обязанность носить маску" и "способствовал... скоплению более 100 человек без санитарного контроля".

Infobae отмечает, что этот инцидент произошел на фоне выявления в Мараньяне шести случаев заражения "индийским" вариантом коронавируса.

Болсонару известен как противник введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Из-за этого в стране за время пандемии четырежды сменился министр здравоохранения. Поначалу Болсонару демонстративно отрицал опасность коронавируса, посещал больницу без маски, а потом и сам переболел коронавирусом. Позже он стал объяснять отказ от жесткого локдауна экономическими проблемами: "У нас были и остаются два главных врага: вирус и безработица. Это реальность. Мы не решим эту проблему, если будем сидеть дома", - настаивал Болсонару.

В начале апреля на Бразилию приходилась примерно четверть всех жертв COVID-19 в мире.

Всего за время пандемии в стране зарегистрировано более 16 млн случаев заражения коронавирусом и более 448 тыс. смертей среди инфицированных.