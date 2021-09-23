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СМИ узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в конце октября

СМИ узнали о планах Байдена посетить саммит G20 в конце октября
Джо Байден
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует отправиться на саммит G20 в конце октября, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Байден планирует принять участие в саммите G20 в Риме в конце следующего месяца, а затем отправиться на саммит ООН по климату COP26 в Глазго (Шотландия).

Белый дом намекнул на поездку в заявлении в среду.

В нем было объявлено, что Байден встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном "в Европе в конце октября, чтобы достичь общего понимания и сохранить динамику в этом процессе".

После саммита G20, который пройдет с 30 по 31 октября в Риме, Байден в течение первой недели ноября примет участие в саммите по климату.

США Италия G20 Джо Байден

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