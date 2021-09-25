Байден пообещал разобраться с пограничниками из-за жестокого обращения с мигрантами

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что "люди заплатят" после того, как появились изображения, на которых пограничники загоняют мигрантов верхом на лошадях обратно в реку, сообщает BBC News.

"Это возмутительно. Я обещаю вам: эти люди заплатят", — сказал Байден представителям СМИ в Белом доме.

На фотографиях, распространенных в Интернете, видно, как приграничный патруль на лошадях использует поводья против мигрантов и толкает их обратно в реку Рио-Гранде в Техасе.

Официальные лица США пообещали расследовать инцидент, произошедший возле лагеря мигрантов в городе Дель Рио.

Лагерь Дель Рио вырос до более чем 15 тысяч человек, прежде чем был ликвидирован в пятницу. Ранее, 19 сентября, сообщалось о начавшейся с воскресенья депортации мигрантов из лагеря под мостом, соединяющим Дель-Рио в Техасе с мексиканским Сьюдад-Акунья.